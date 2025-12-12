Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
Comunicado de Turf
Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud
El cantante fue internado en la terapia intensiva del Hospital Fernández durante la noche del jueves.
12 de diciembre de 2025 - 17:17
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Joaquín Levinton
El cantante de Turf se recupera tras sufrir un infarto
(Redes Sociales)
Últimas Noticias
Escenas
Duelos performáticos y musicales
Por
Alejandra Varela
El esperado regreso de "Street Fighter" al mundo cinematográfico despierta nostalgia y expectativa
”Street Fighter” prepara su regreso a cines con giros y fidelidad al arcade
A un año de su retiro del circuito profesional del tenis
Nadal se sometió a una operación en su mano derecha
La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12
La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea
Por
Pablo Amalfitano
Exclusivo para
Comunicado de Turf
Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud
Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA
La irrupción de la IA en las redacciones
Por
Sonia Santoro
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Buscan a los inmigrantes ricos
Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.
El País
La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad
“Ensanchemos la memoria”, el reclamo de Gustavo Campana al Gobierno por la reforma laboral
Milei y la Iglesia Católica
Una relación “poco fluida”
Por
Washington Uranga
La agenda del Gobierno
Javier Milei: reforma laboral, sesiones en el Congreso y más inflación
Economía
El Ministro salió a defender el proyecto
Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025
Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre
Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube
Por
Leandro Renou
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Sociedad
Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana
Por riesgos para la salud
La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de diciembre
Deportes
A un año de su retiro del circuito profesional del tenis
Nadal se sometió a una operación en su mano derecha
La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12
La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea
Por
Pablo Amalfitano
Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés
Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso
El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente
Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris