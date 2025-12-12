Omitir para ir al contenido principal
Comunicado de Turf

Nuevo parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud

El cantante fue internado en la terapia intensiva del Hospital Fernández durante la noche del jueves.

Joaquín Levinton El cantante de Turf se recupera tras sufrir un infarto (Redes Sociales)

Escenas

Duelos performáticos y musicales

Por Alejandra Varela

El esperado regreso de "Street Fighter" al mundo cinematográfico despierta nostalgia y expectativa

”Street Fighter” prepara su regreso a cines con giros y fidelidad al arcade

A un año de su retiro del circuito profesional del tenis

Nadal se sometió a una operación en su mano derecha

Delfina Brea, la sonrisa de una número uno mundial.

La mejor jugadora de pádel del planeta, en diálogo con Página/12

La intimidad de una número uno: sensaciones y secretos de Delfina Brea

Por Pablo Amalfitano

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Trump

Buscan a los inmigrantes ricos

Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.

Ley discapacidad

La Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

“Ensanchemos la memoria”, el reclamo de Gustavo Campana al Gobierno por la reforma laboral

Milei y la Iglesia Católica

Una relación “poco fluida”

Por Washington Uranga

La agenda del Gobierno

Javier Milei: reforma laboral, sesiones en el Congreso y más inflación

El Ministro salió a defender el proyecto

Sturzenegger: “La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos”

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025

Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre

Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube

Por Leandro Renou

Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana

Por riesgos para la salud

La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de diciembre

Incendio FC Haka - Finlandia

Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés

Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso

El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris