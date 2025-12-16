Omitir para ir al contenido principal
Atrevido Cortés, nacido en Villa Lía, alcanzó reconocimiento mundial

El mejor gin del mundo es bonaerense

Gin Atevido Cortez
Gin Atevido Cortez Fue distinguido como Mejor Gin Tradicional del mundo. (Prensa -)

Denuncia haber sido despedido por anunciar esperaba un hijo junto a su marido

Por Inés Hayes
Pedro Chemes

Este miércoles, con entrada libre y gratuita

Tres siglos de música sacra para celebrar al Papa Francisco

Por Santiago Giordano

Los reyes impíos y los derechos laborales

Por Elina Malamud
Pablo Cervi, Damian Torrez, Nadia Marquez, diputados LLA

El abogado asesorará en lo técnico y territorial a la senadora Márquez

Damián Torres, de Weretilneck a Villaverde y un salto reciente al Senado con Nadia Márquez

Por Luciano Barroso

Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad

Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia

Un delito prescripto

Caso Nora Dalmasso: el fiscal pide que el único acusado vaya a juicio

Canasta de Crianza

En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos

La canasta crianza sube mes a mes

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

AME8831. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 16/12/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, posando junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, este martes, en Buenos Aires (Argentina). Kast afirmó en una conferencia de prensa en Argentina que tiene interés en vivir en (el Palacio de) La Moneda, la sede del Ejecutivo chileno, donde ningún mandatario ha residido de forma permanente desde 1958. EFE/ Presidencia de Argentina /

El presidente electo de Chile estuvo en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía

Milei y Kast, unidos por la motosierra

Por Melisa Molina

La Década Perdida en Argentina

Por Alfredo Serrano Mancilla
WASHINGTON (United States), 15/12/2025.- US President Donald Trump looks on after signing an executive order designating fentanyl as a weapon of mass destruction in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 15 December 2025. Trump also announced the success of his border policies before a Mexican Border Defense Medal Presentation. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

La propaganda de guerra de Estados Unidos y Venezuela

Por Juan Francia

Su reemplazo será Martín Porro

Renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica Germán Lavalle

Por Natalia López Gómez

¿Estabilidad o inestabilidad monetaria y cambiaria?

Por Julio Gambina

Recuperación parcial, con desequilibrios y sin base en la economía real

El PBI creció en el tercer trimestre

Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio

El ajuste castiga a la clase media

Por Mara Pedrazzoli

Caputo descartó mejoras

Había contado que su sueldo no le alcanzaba

El soldado muerto en la Quinta de Olivos estaba angustiado por una deuda de 2 millones de pesos

La Corte Suprema dio su autorización

El Museo del Holocausto empieza a investigar las cajas nazis halladas en Tribunales

Estuvo meses en cuidados intensivos

A los 44 años murió Kenya, la última elefanta en cautiverio que tenía la Argentina

Avanza la investigación por la muerte de Bob Reiner y su esposa

Acusado de parricidio, detenido

Chelsea's Argentinian midfielder #19 Alejandro Garnacho celebrates after scoring their third goal during the English League Cup quarter-final football match between Cardiff City and Chelsea at Cardiff City Stadium, in Cardiff, south Wales on December 16, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Victoria en Gales ante Cardiff, de la tercera división

EFL Cup: Garnacho metió doblete para Chelsea, que pasó a semifinales

Visitó el centro de rescate de animales Vantara

Las aventuras de Messi en la India: fútbol con elefantes, foto con leones y postales asombrosas

FOTO PRENSA INSTITUTO DE CORDOBA instituto de cordoba franco jara

De Belgrano a Instituto sin escalas

Franco Jara agitó el mercado de pases en Córdoba

FOTO PRENSA FLAMENGO brasil flamengo

Este miércoles en el Estadio Ahmad bin Ali de Qatar

Copa Intercontinental: Flamengo y PSG juegan la gran final