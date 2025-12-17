Presupuesto 2026 y reforma laboral: el ajuste de Milei en debate en el Congreso

Por Paula MarussichA días de cumplir su tercer año de gestión, el Gobierno busca aprobar su primer presupuesto. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la “Ley de Leyes” en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado.<strong> Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. </strong>Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. <strong>El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno. También restringe el régimen de zonas frías.</strong>