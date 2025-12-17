Omitir para ir al contenido principal
El Ejército estadounidense regresa a la base de Manta

Tropas estadounidenses regresan a Ecuador para “operaciones conjuntas”

La operación “temporal” en Ecuador reaviva el debate sobre la cooperación en seguridad, un mes después de rechazado el referendo de Noboa.

Puerto de Manta, Ecuador
Puerto de Manta, Ecuador Estados Unidos desplegó personal militar en el puerto ecuatoriano de Manta. (MARCOS PIN, AFP -/AFP)

Luis Posada Carriles

De cómo un héroe terrorista escapó de Venezuela

Por Jorge Majfud

📰 CORTE

Escala la tensión en el Caribe

Trump anunciaría una guerra con Venezuela, según el periodista ultraderechista Tucker Carlson

En medio del intento de acuerdo con la UE

Javier Milei viaja al Mercosur para imponer su plan de apertura comercial

Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad

Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia

Julio Cordero y F. Sturzenegger

Diferencias en el Gobierno

Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral

Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio

El ajuste castiga a la clase media

Por Mara Pedrazzoli

El País

Lisandro Almirón dejó en ridículo al oficialismo

Diputado libertario elogió al gobierno de Milei con un dictamen de Unión por la Patria

Por Natalia López Gómez
Lorena Villaverde

Por inhabilidad moral y ética

Lorena Villaverde suma rechazos en el Congreso

“Una ley ómnibus encubierta”

Denuncian que el intento de derogar las leyes con el Presupuesto 2026 es ilegal

Economía

Fabricas Cerraradas

Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.

El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados

Por Juan Garriga

Escasas variaciones en bonos de la deuda y acciones privadas

El dólar volvió a estabilizarse

Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido

Todos los indicadores cierran en negativo

Por Mara Pedrazzoli

Permiso bajo el régimen de inversión RIGI

Importaciones en Sidersa

Sociedad

Metrodelegados en alerta

Nueva amenaza de paro en la línea B por contaminación de asbesto

Este miércoles dos geriátricos de Mar del Plata conmocionaron a su comunidad: uno se incendió y provocó la muerte de 3 residentes y la intoxicación de 12 policías

Murieron tres personas en un incendio y un residente fue golpeado por personal de salud

Tragedias en geriátricos marplatenses

Cierre aulas escuela publica de villa Urquiza

Un fin de año con reclamos en la educación primaria

La comunidad se opone al cierre de grados

Represion a jubilados

Debut represivo de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Los jubilados reciben palos y gases mientras se recortan sus derechos

Deportes

Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (2R) celebrates scoring their second goal during the English League Cup quarter-final football match between Manchester City and Brentford at the Etihad stadium in Manchester, northwest England on December 17, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Sexta victoria al hilo

Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (L) and teammates celebrate after Talavera's own goal during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) round of 32 second leg football match between Talavera CF and Real Madrid CF at El Prado Municipal Stadium in Talavera de la Reina on December 17, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)

El Merengue casi se pega un susto bárbaro ante un equipo de Tercera

Copa del Rey: Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

La salida de Marcelo Moretti como presidente

¿Qué pasa en San Lorenzo? Acefalía, procesamiento y ruido a elecciones

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17:PSG salió campeón de la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo por penales 2-1 luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.FOTO NA:@PSG

El conjunto francés derrotó en la definición al Flamengo

Copa Intercontinental: el ruso Safonov atajó cuatro penales y le dio el título a PSG