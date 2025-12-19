Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Contratapa
Apostar no es juego
Por
Justina Corvalán
19 de diciembre de 2025 - 3:01
(Imagen Web)
Rosario
La columna de Carolina Fernández
Abuso sexual de los jugadores de Vélez: la palabra de la denunciante
Por
Carolina Fernández
El movimiento obrero local rechazó enérgicamente la reforma laboral
“Si quieren quilombo, va a haber quilombo”
Entrevista a Silvia Palmieri
“Hay una violencia extrema hacia las y los trabajadores del espacio público”
Por
Estefanía Santoro
Cromattista presenta nuevo trabajo discográfico
Las cosas llevan un tiempo
Inocencia fiscal, con tratamiento express
La ley favorable a los evasores ingresó al Senado
El gobierno quiso un tratamiento exprés
La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”
Un ataque directo a la cultura
Pablo Echarri expuso en el Senado en contra de la reforma laboral
¿Habrá paro nacional?
La CGT anunció el inicio de un plan de lucha contra la reforma laboral
El País
Los errores políticos de LLA y la postergación del debate por la reforma laboral.
El día que el Gobierno quemó los puentes
Por
Paula Marussich
Contra la reforma laboral
CGT: “Sigan sin escucharnos y terminaremos en un paro nacional”
Por
Felipe Yapur
La legisladora libertaria, cercada por la Justicia
Embargan los haberes de la diputada Lorena Villaverde
Los supremos no revisaron el recurso presentado por la expresidenta sobre las visitas
La Corte confirmó la tobillera de Cristina Kirchner
Por
Raúl Kollmann
Economía
INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo
Superávit comercial en noviembre
Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.
Inflación en EE.UU. menor a la esperada
Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio
Denuncian contrabando fronterizo
Ahora pasa al Senado
¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?
Sociedad
Cayó en Pilar y estaba prófugo por un robo
Detuvieron a “Tractorcito” Cabrera, uno de los integrantes de la banda de “El Gordo” Valor
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Por
Juan Funes
Le dio veinte cuchillazos y está viva de milagro al saltar por la ventana de un tercer piso en su escape
Una argentina fue apuñalada por su esposo en Italia
Preocupación por la reconocida figura
Se descompensó el chef Christian Petersen y quedó internado en terapia intensiva
Deportes
Los campeones brindaron mensajes en las redes sociales
Los campeones del mundo recordaron los tres años de la gesta de Qatar
Los clubes de barrio y las becas a deportistas, los sectores más afectados
El ajuste nacional al deporte continuará en 2026
Los posteos de Messi y la Selección argentina
Los mensajes de los campeones del mundo a tres años del título en Qatar 2022
El misionero encabezará la última fecha del circuito
Leo Augsburger será el anfitrión en Posadas de la última fecha del Argentina Pádel Tour