Ataque “terrorista” en Israel

Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de "terrorista", después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un anciano y apuñalara a una joven en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel.

( X United Hatzalah, EFE -/EFE)