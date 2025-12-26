Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Historias de las abuelas

Carina Carriqueo
Por Carina Carriqueo
ANA MONTENEGRO YEBES, PUEBLO AÓNIKENK (TEHUELCHE)
ANA MONTENEGRO YEBES, PUEBLO AÓNIKENK (TEHUELCHE) (Archivo -)

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Cash

Suma Cero

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

El desafío del movimiento popular ante el ajuste reforzado proyectado por el Gobierno en 2026

De contramano

Por Luis Bruschtein

Una voltereta administrativa para favorecer a Latam

Cielos argentinos bien abiertos para una empresa chilena

El líder ultra salió el miércoles por primera vez del complejo policial donde está preso

Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia

Pirotecnia, menores, accidentes

Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad

Hubo 18 heridos por pirotecnica

Ignacio Torres, Gobernador de Chubut

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

El País

Dario Nieto

Los beneficiados fueron Darío Nieto y Susana Martinengo

Sobreseyeron a dos funcionarios de Macri por el espionaje ilegal

Por Luciana Bertoia
Mayans, Bullrich

Mayans apuntó contra Bullrich en el Senado

“Es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque”

Cristina López

En pleno debate por el Presupuesto 2026

“Reina el autoritarismo”: una senadora fueguina cruzó a Victoria Villarruel

bloque senadores de Fuerza Patria

El Gobierno se juega a todo o nada

El debate del Presupuesto 2026 en el Senado y la agenda de Milei

Economía

Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Hasta un 20% en títulos de deuda

Cambia el límite para fondos de inversión

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

En el tercer trimestre de 2025 se desplomó 6,6% y venía de caer 1,6%

La inversión privada encadena datos negativos

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Luna, basura espacial

Se prevén 400 misiones lunares y científicos alertan que crecerá la contaminación

La Luna podría convertirse en un cementerio de satélites y naves

Por Pablo Esteban
Asesinato pirotecnia La Plata

Habló el hombre que mató a su vecino en Nochebuena

“Las bombas de estruendo en la puerta de mi casa me terminaron de enloquecer”

El gendarme acusado de dispararle al fotógrafo

Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Continúa internada en el Sanatorio Otamendi

Nuevo parte de Cristina Kirchner tras la operación por un cuadro de apendicitis

Deportes

La sede Palermo del Tenis Club Argentino será el lugar elegido

La temporada de tenis internacional empieza en Argentina 

(United Kingdom), 26/12/2025.- Manuel Ugarte of Manchester United in action during the English Premier League match between Manchester United and Newcastle United

El equipo de Ten Hag alcanzó el quinto puesto en la tabla

Manchester United logró la victoria en el único partido del “Boxing Day”

El tesorero Pablo Toviggino también quedó involucrado

La Justicia imputó a Claudio Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

Marino Hinestroza

El colombiano está muy cerca de incorporarse a Boca

Hinestroza y una imagen polémica: se sacó una foto con un cuchillo