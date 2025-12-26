Omitir para ir al contenido principal
Por irregularidades
La Anmat prohibió una marca de productos de limpieza
Entre ellos hay desinfectantes y limpiadores.
26 de diciembre de 2025 - 14:12
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 26 de diciembre de 2025
Mercado de trabajo
La calidad del empleo sigue en deterioro
Las ventas de juguetes bajaron 6,9% en unidades.
Ingresos bajos, regalos medidos
Crece la mora en el pago de la deuda de los hogares. Es más grave en los créditos de las fintech y peor entre deudores jóvenes
Elevada morosidad en el pago de deudas familiares
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
El cronograma completo
Calendario de feriados 2026: el Gobierno fijó tres días no laborales
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre
Deportes
Lo que dejó el año del flamante campeón del fútbol argentino
Estudiantes y el hecho maldito
Por
Gustavo Grazioli
Un zurdazo de Néstor Sicher desató la locura en el Monumental
Racing cumple 40 años de su regreso a Primera
Por
Malva Marani
Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”
La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera
Por
José Luis Lanao