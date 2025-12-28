Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
El piloto murió tras el impacto
Una avioneta cayó en el mar de Copacabana
Ocurrió frente a una de las playas más concurridas de Río de Janeiro. La aeronave realizaba un vuelo publicitario. El único tripulante murió en el impacto.
28 de diciembre de 2025 - 21:21
Tragedia
El piloto de la avioneta que se estrelló en Copacabana realizaba su primer vuelo publicitario.
(Redes Sociales)
Brasil
accidente
Río de Janeiro
El País
Balance y perspectivas
Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición
Por
Eduardo Aliverti
Cede la tensión en el Caribe
¡Que la inocencia les valga!
¡Que la inocencia les valga!
Economía
Tras dos años sin obras públicas, el pago de viejas deudas supera a la inversión real anual
El déficit no es fiscal sino de infraestructura
Por
Raúl Dellatorre
Negocio financiero, importaciones y cosmética
Por
Hernán Letcher
Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito
Dólares prestados para las reservas del Central
Sociedad
Un comunicado de rechazo de los juristas argentinos
Más repudios al asesinato de Gabriel González
Las principales empresas del sector miran para otro lado
Uso de IA para desnudar mujeres
Un hecho excepcional
Histórico: nacieron trigemelas idénticas en Chubut
Aclararon que "no hay circulación comunitaria"
Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2
Deportes
El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante
Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta
Por
Pablo Amalfitano
Acordó el préstamo del volante Gino Infantino
Argentinos se refuerza pensando en la Copa Libertadores
El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español
La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono
El equipo de Allegri resolvió el encuentro con contundencia
Milan venció a Verona y se mantiene en la pelea por la punta de la Serie A de Italia