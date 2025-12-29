Omitir para ir al contenido principal
El músico tiene nuevo disco: "Mi tormenta"

Nando Varela Pagliaro: “el tango y el rock comparten un mismo universo”

Andrés Valenzuela
Por Andrés Valenzuela
Nando Varela Pagliaro
Nando Varela Pagliaro. (Gentileza -)

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 06/12/2025.- Aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina realizan un vuelo este sábado, en Buenos Aires (Argentina)

Los sin patria ni bandera sueñan con invadir la Patria Grande

Por Gustavo Campana

Lo que deparará el 2026: entre la motosierra del gobierno y la resistencia en la calle

El futuro de las universidades pende de un hilo

Por Pablo Esteban
En fuga / La tierra del pecado

Disponibles en Netflix

“En fuga” y “La tierra del pecado”: thrillers reconocibles por su fórmula de origen

Por Federico Lisica

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

El País

Balance y perspectivas

La oposición es la única interpelada

Por Eduardo Aliverti
Fernándo Martínez y Patricia Bullrich

Allanamientos en la causa por "cartelización" del servicio de comida

Un negocio que huele mal en el Servicio Penitenciario

Reclamo de alimentos en Ministerio de Capital Humano

De San Cayetano a McDonald’s

El Gobierno pone a prueba los “vouchers” con los que amenaza reemplazar a los planes sociales

El exdiputado presentó una apelación

Espert busca evadir el congelamiento de sus bienes

Economía

Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad

En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista

Fuerte suba del precio de la carne vacuna

Por Mara Pedrazzoli

La desregulación golpea de lleno a la yerba mate

Pagos por debajo de los costos

Por Mara Pedrazzoli

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou

Sociedad

Lo que deparará el 2026: entre la motosierra del gobierno y la resistencia en la calle

El futuro de las universidades pende de un hilo

Por Pablo Esteban
Temporal San Luis del Palmar

Más de 300 evacuados por el desborde del riachuelo y la paralización de obras clave

Corrientes: San Luis del Palmar en emergencia por un temporal

Ocurrió en el barrio de Constitución

Denuncian un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad

A propósito de la desfinanciación de las universidades y la ciencia

Fuga de cerebros 2

Por Flor de la V

Deportes

DUBAI (United Arab Emirates), 28/12/2025.- (L-R) Aryna Sabalenka of Belarus, her goddaugther Nicole, and Nick Kyrgios of Australia pose after the 'Battle of the Sexes' exhibition match in Dubai, United Arab Emirates, 28 December 2025. (Tenis, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/Amr Alfiky / POOL

Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka, número uno de la WTA

La “batalla de los sexos” pasó sin pena ni gloria

Italy's Jannik Sinner (L) is congratulated by Spain's Carlos Alcaraz at the end of their men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante

Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES italia fiorentina gino infantino

Acordó el préstamo del volante Gino Infantino

Argentinos se refuerza pensando en la Copa Libertadores

FOTO EFE real madrid franco mastantuono

El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono