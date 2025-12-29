Omitir para ir al contenido principal
Sociedad
En Villa Devoto
Un camión y un colectivo chocaron en la General Paz: al menos 18 heridos
Ocurrió esta mañana, en sentido al Río de La Plata. La zona registra importantes demoras en el tránsito.
29 de diciembre de 2025 - 11:00
Accidente de tránsito
Un camión y un colectivo chocaron en la General Paz
(Captura de TV)
En Villa Devoto
Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden
Un frente de la “batalla cultural”
Por
Washington Uranga
Balance y perspectivas
La oposición es la única interpelada
Por
Eduardo Aliverti
De la lucha en las calles a los tribunales
El agua de Mendoza no se negocia
Carta abierta al presidente Javier Milei
Por
Mempo Giardinelli
Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei
Los datos oficiales, muy lejos de la realidad
En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista
Fuerte suba del precio de la carne vacuna
Por
Mara Pedrazzoli
La desregulación golpea de lleno a la yerba mate
Pagos por debajo de los costos
Por
Mara Pedrazzoli
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
En Villa Devoto
Un camión y un colectivo chocaron en la General Paz: al menos 18 heridos
Calor intenso en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 29 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de diciembre
Lo que deparará el 2026: entre la motosierra del gobierno y la resistencia en la calle
El futuro de las universidades pende de un hilo
Por
Pablo Esteban
Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones
River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro
Por
Lucas Gatti
El gol de los de Milán fue convertido por Lautaro Martínez
Inter venció a Atalanta y se mantiene en la punta de la Serie A de Italia
Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka, número uno de la WTA
La “batalla de los sexos” pasó sin pena ni gloria
El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante
Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta
Por
Pablo Amalfitano