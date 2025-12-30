Omitir para ir al contenido principal
Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias

Hay riesgo extremo de incendios forestales

Las provincias comprometidas son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Incendio forestal
El peligro de los incendios forestales. (Noticias Argentinas)

Protocolo antipiquetes

El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"

Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”

Por Irina Hauser
Trenes Argentinos, tren a Tucumán

Buscan cumplir la promesa al FMI de privatizaciones para 2026

Las empresas públicas, a la venta

Por Melisa Molina
tren a Tucumàn

Cancelaron el servicio de Tucumán y Córdoba hacia Buenos Aires

Ramales que paran por la motosierra

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

El PRO, en su momento más bajo

Vidal se despide, pero volverá

Hay plata para la Armada

Milei endeudará al país para comprar helicópteros navales

Cristina Kirchner

Nuevo parte médico

Cristina Kirchner presenta una “lenta recuperación” y seguirá internada

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Los trabajadores denuncian paritaria a la baja

Ruidazo en la puerta del INDEC

En observación desde el 12 de diciembre

El último parte médico de Christian Petersen: cuál es el estado de salud del chef

Ya son tres víctimas en lo que va del año

Hantavirus en Santa Fe: confirmaron la muerte de una mujer de 40 años

Falleció a los 94 años

Murió Cecilia Giménez, autora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja

paro de colectivos de la línea 148

Reclaman el pago del aguinaldo

Paro de colectivos en la línea 148: el reclamo de los choferes llegó a la puerta de la UTA

Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

"Informaciones periodísticas de carácter tendencioso"

La AFA respondió a las acusaciones por su vínculo con TourProdEnter

Entrenamiento River

En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta

River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 21:Aston Villa venció hoy como local por 2 a 1 al Manchester United y se mantuvo tercero en la Premier League, en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha, llevado a cabo en el estadio Villa Park.FOTO NA:@AVFCOfficial

Promesa de partidazo este martes

Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal