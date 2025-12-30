Omitir para ir al contenido principal
Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi
Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea
El puntero Arsenal batió al Aston Villa de Dibu y Buendía, en tanto el United de Licha Martínez no pudo con el colista Wolverhampton.
30 de diciembre de 2025 - 23:17
Enzo Fernández anotó un gol de antología para Chelsea.
(EFE -/EFE)
Fútbol
Premier League
Arsenal
Aston Villa
Emiliano Dibu Martínez
Manchester United
Lisandro Martínez
Chelsea
Enzo Fernández
Alejandro Garnacho
West Ham
