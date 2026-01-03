Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de enero
03 de enero de 2026 - 7:04
Sergio Leone nació el 3 de enero de 1929.
(AFP -/Sygma via Getty Images)
Ordenanzas del interior provincial continúan fuera de la regularización
El gobierno designó temporariamente a un millar de trabajadores
“Lo que está pasando acá es la reforma laboral"
Ingenio Ledesma: despidos, proscripción sindical y represión
Por
Claudia Ferreyra
Violencia en los barrios de Capital
El año comienza con dos homicidios en Salta
Por
Andrea Sztychmasjter
Exclusivo para
El asunto de la cuota alimentaria
¿Cuánto cuesta cuidar?
Por
Flor Monfort
El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida
Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes
Por decreto
Más platita para funcionarios y ministros: aumentos salariales de hasta el 100 por ciento
Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.
La recaudación sigue a media máquina
Por
Juan Garriga
El País
“Le ganamos en la calle y también en el Congreso”
Colectivos de discapacidad exigieron la inmediata reapertura de ANDIS
El presidente dijo que la soberanía de las islas depende de los kelpers
“Es una falta de respeto a la memoria de los combatientes de Malvinas”: el CECIM de La Plata pidió que Milei se retracte por sus dichos ante The Telegraph
Frenan la clausura de una institución educativa en General Vedia
La Justicia ordenó al gobierno del Chaco a garantizar la educación de jóvenes wichí
Por
Bruno Martínez
Juristas y organismos de DDHH advierten sobre el espionaje político
El Gobierno sale a defender la reforma de la SIDE ante las críticas
Economía
La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios
En enero, se disparan las tarifas de luz y gas
Por
Bernarda Tinetti
La mejora de '25 se monta sobre la debacle del '24.
El laberinto de la industria
Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones
La canasta del verano, bien caliente
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
No se reportaron víctimas y los daños son menores
Un sismo de 6,5 grados en el centro de México
Es por la sucesión de casos de gatillo fácil en CABA
Piden la interpelación del ministro de seguridad porteño
Por
Santiago Brunetto
Tuvo grado 6,5 en la escala Richter y derrumbó decenas de casas
Un sismo dejó dos muertos en México
Deportes
Con el español Herrera, sin refuerzos y varios que no serán tenidos en cuenta
Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza
El equipo nacional venció 3-0 a España en el debut en el certamen
Argentina arrancó con un buen triunfo en la United Cup de tenis
La tradicional competencia se llevará a cabo en Arabia Saudita
El Rally Dakar arranca una nueva edición con 20 argentinos
Emanuele Galeppini, de 16 años, se encontraba en el boliche siniestrado
Una promesa del golf italiano, víctima de la tragedia en el bar suizo