Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
Documental de Apple TV+
“Veiled World”, otra mirada sobre Nick Cave
El film de Mike Christie consigue echar nueva luz sobre su personaje acudiendo al testimonio de múltiples colaboradores.
Por
Roisin O'Connor
06 de enero de 2026 - 19:15
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Esa idea de que el arte supera a todo ya no se aplica a mí", dice Cave.
(Sin Credito)
Últimas Noticias
“Perdón a todos, pero era necesario"
Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile: el acusado se disculpó con una frase bíblica
Una nueva llamada colectiva de San Baltasar
Los tambores toman las calles de Tolosa
Documental de Apple TV+
“Veiled World”, otra mirada sobre Nick Cave
Por
Roisin O'Connor
Científicos brasileños realizan un estudio que incluye a 160 personas centenarias
En busca de la fórmula secreta de la inmortalidad
Por
Pablo Esteban
Exclusivo para
Tecnología y piratas
Por
Eduardo Dvorkin
Prometió estabilidad política
Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela
El 10 de enero finaliza la nueva misión
Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino
Por
Pablo Esteban
Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes
Condenas por acoso a Brigitte Macron
El País
“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"
Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación
Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"
Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo
Informe del SMN
Rige un alerta por peligro extremo de incendios en casi todo el país
Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios
Santilli va por otro gobernador
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026
Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo
Especulaciones financieras
El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario
Apenas una compra testigo
Designación
Henke al Banco Nación
Sociedad
“Perdón a todos, pero era necesario"
Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile: el acusado se disculpó con una frase bíblica
Científicos brasileños realizan un estudio que incluye a 160 personas centenarias
En busca de la fórmula secreta de la inmortalidad
Por
Pablo Esteban
Crecen las denuncias contra la IA de Elon Musk
X bajo la lupa por imágenes falsas
Hay pacientes afectados en CABA, Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza
Se registraron en el país nuevos casos de Gripe H3N2
Deportes
Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar
United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza
Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100
Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes
Por
Pablo Amalfitano
Una unidad de potencia que renueva las ilusiones
Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido
Este martes a las 13 por octavos de final de la Copa Africana
Para tomar nota: juega Argelia, rival argentino en el debut del Mundial