Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
Con una carrera marcada por personajes icónicos, Jim Carrey reevalúa su deseo de retirarse
Jim Carrey revela su única condición para volver a ser el memorable Grinch
El actor de dejó abierta la puerta a un potencial regreso, condicionado por avances tecnológicos.
14 de enero de 2026 - 22:13
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Cine
Series
hollywood
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
La potencia del “Yo te creo”
Por
Florencia González
La vida mínima y el Azotamentes
Por
Carlos Barragán
Epic Games solo deberá pagar 1,1 millones de euros
Países Bajos multó a Fortnite por incentivar a los menores a comprar compulsivamente
Exclusivo para
Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre
La oscura guerra por la herencia de La Nación
Por
Raúl Kollmann
El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”
Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”
Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia
La canastas se pusieron pesadas
Por
Juan Garriga
En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor
River continúa en busca de un extremo que le es esquivo
El País
Pese a las denuncias de un plan de vigilancia masiva
La justicia no quiere tratar el DNU de la SIDE durante las vacaciones
Por
Luciana Bertoia
Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre
La oscura guerra por la herencia de La Nación
Por
Raúl Kollmann
Villarruel y el uso de la tragedia en su pelea con Milei
Los incendios para avivar la interna
Por
Melisa Molina
Industria en crisis, boom importador y destrucción de empleo
La principal empresa textil de la Argentina cerró una fábrica en Tucumán
Por
Sebastián Cazón
Economía
Caen los puestos de trabajo formales y cierran pymes de todo el país.
La crisis golpea al empleo en todos los frentes
Por
Juan Garriga
La UCI, casi 9 puntos abajo respecto de noviembre de 2023.
Cada vez más máquinas apagadas
Por
Mara Pedrazzoli
El ajuste que no se midió
Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta
Por
Vardan Bleyan
¿Celulares más baratos?
Llega el fin a los aranceles a la importación de celulares, pero hay dudas sobre la baja precios
Sociedad
Epic Games solo deberá pagar 1,1 millones de euros
Países Bajos multó a Fortnite por incentivar a los menores a comprar compulsivamente
Gloria Cisneros podría alzarse con un millón de dólares
Una docente chaqueña, finalista al “Nobel de la Educación”
Síntomas y recomendaciones
Invasión de polillas negras en la zona norte del Conurbano
El parte médico de Bastián Jerez
El niño herido de gravedad en un choque en Pinamar será operado nuevamente
Deportes
El delantero firmó un contrato por un año con la entidad
Leandro Fernández fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors
El chileno está afuera de la consideración de Gallardo
Paulo Díaz, con un pie afuera de River en medio de un mercado contrarreloj
El argentino se encuentra a menos de un minuto del líder de la general
Rally Dakar: Luciano Benavides subió al segundo puesto
Jordan Smith ganó el Australian Open 1 Point Slam disputado en Melbourne
Un amateur superó a los mejores tenistas del mundo