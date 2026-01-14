Omitir para ir al contenido principal
El País
Pese a las denuncias de un plan de vigilancia masiva
La justicia no quiere tratar el DNU de la SIDE durante las vacaciones
El fiscal Fabián Canda dictaminó que no corresponde habilitar la feria para tratar los cuestionamientos a la reforma de inteligencia.
Por
Luciana Bertoia
14 de enero de 2026 - 18:25
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Brasil, Uruguay y Rusia entre los afectados
Trump congela visas a 75 países y endurece su política migratoria
Entre los tarifazos y un servicio cada vez peor
Subte: advierten que seguirá cayendo la cantidad de usuarios
El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”
Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”
Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre
La oscura guerra por la herencia de La Nación
Por
Raúl Kollmann
Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia
La canastas se pusieron pesadas
Por
Juan Garriga
En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor
River continúa en busca de un extremo que le es esquivo
El País
Villarruel y el uso de la tragedia en su pelea con Milei
Los incendios para avivar la interna
Por
Melisa Molina
Industria en crisis, boom importador y destrucción de empleo
La principal empresa textil de la Argentina cerró una fábrica en Tucumán
Por
Sebastián Cazón
Economía
¿Celulares más baratos?
Llega el fin a los aranceles a la importación de celulares, pero hay dudas sobre la baja precios
El bono sigue congelado en $70.000
¿Cuánto van a cobrar los jubilados en febrero?
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 14 de enero de 2026
Sociedad
Hay dos argentinos detenidos
Cayó una banda que contrabandeaba autos de alta gama y se los alquilaba a artistas
A partir del conflicto del magnate con las redes sociales
Qué es Trump Media & Technology Group, el brazo tecnológico y energético de Donald Trump
Por
Inteligencia Argentina
Quién pintó “Retrato de una dama” y cuánto cuesta
Confirmaron la autoría del cuadro robado por los nazis en los Países Bajos y que apareció en Mar del Plata
Tras el escándalo con Grok
Estados Unidos avanza con una ley contra los deepfakes pornográficos
Deportes
Los locales que avanzaron a octavos de final son siete
Se completó la primera ronda del Challenger del Tenis Club Argentino
Traspiés en Motos y el Challenger
Etapa de terror para las chances argentinas en el Dakar 2026
El jugador puede ser vendido a la liga de Estados Unidos
San Lorenzo resguardó a Elías Báez y no lo llevó a Uruguay