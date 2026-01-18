Omitir para ir al contenido principal
Hiroshima mon amour Hiroshima mon amour es un drama romántico, dirigido por Alain Resnais, un clásico francés de 1959. Después de rodar una película en Hiroshima, una joven actriz francesa pasa su última noche en un hotel, en compañía de un japonés. Son dos desconocidos, pero lo que podría ser la fugaz aventura de una noche se convierte en un intenso idilio que hace que ella rememore un amor imposible vivido en Nevers (Francia) unos años antes (A las 20, en Cine Lumiére, con entrada gratuita.) (Imagen Web, Imagen Web, Imagen Web)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Yanis Varoufakis dijo que había probado éxtasis hace 36 años

Acusado de narco por un reportaje

ICE policia aduanas eeuu

Se desmarca de la política migratoria de Donald Trump

Estados Unidos: la nueva gobernadora de Virginia deroga una orden que obligaba a cooperar con el ICE

Los recordatorios de hoy

Carlos Ascencio Alvarez

Delcy Rodriguez

En áreas clave como seguridad, economía, transporte y comunicación

Delcy Rodríguez modificó su gabinete en Venezuela

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld
Diego Santilli y Alfredo Cornejo

Los pedidos de los gobernadores para respaldar la reforma laboral en el Congreso

El tour de Santilli y el plan canje libertario

Por Analía Argento

Alineamiento automático con la Casa Blanca

Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” que comanda Donald Trump para la Franja de Gaza

Por Paula Marussich
Diego Santilli con Orrego, Cornejo, Sadir y Jalil

El enviado de la Casa Rosada para recolectar votos en el Congreso

Plan canje por obras: los pedidos que activa la reforma laboral en el tour de Santilli

Por Analía Argento
CGT

Contra las medidas del gobierno de Milei

Hay sectores de la CGT que reclaman una medida de fuerza contra la reforma laboral

El poder real elogia los favores del Gobierno, pero quiere más

Fiestas, lujos y “moderado optimismo” con Milei

Por Leandro Renou

Quejas por la quita de aranceles a celulares

“Acá no hay nada que podamos festejar”

Anotó su mayor caída semanal en dos meses y quedó en 1460 pesos

El dólar sigue en tendencia a la baja

Buenos Aires, 16 de diciiembre de 2025 Ministerio de Economia Foto: Guadalupe Lombardo

A fuerza de ajuste, el Estado equilibra las cuentas

Superávit fiscal con motosierra

Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

Fue capturado en Pilar, provincia de Buenos Aires

Detuvieron al presunto asesino de Erica Álvarez

La comunidad Pulgar Huentuquidel sufrió los incendios en Puerto Patriada y la acusan de iniciarlos

Esa obsesión por acusar al pueblo mapuche

Por Juan Funes

El presidente había llamado "pedófilos" a homosexuales y lesbianas

El Frente Orgullo y Lucha le pidió a Milei que se retracte en Davos

El equipo de Boedo igualó 0-0 con Cerro Porteño

San Lorenzo empató con sus virtudes y defectos

El conjunto rojo se impuso 2-0 y le dio una mano al Arsenal

Premier League: El United sorprendió al City en el clásico de Manchester

Luciano se coronó campeón de la edición 2026 en la categoría motos

Una fe, dos segundos y la gloria infinita: el triunfo de Benavides en el Rally Dakar

Por Malva Marani

El líder venció 1-0 a Udinese con un tanto de Martínez

Liga de Italia: Inter sigue bien arriba gracias a Lautaro