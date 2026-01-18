Hiroshima mon amour

Hiroshima mon amour es un drama romántico, dirigido por Alain Resnais, un clásico francés de 1959. Después de rodar una película en Hiroshima, una joven actriz francesa pasa su última noche en un hotel, en compañía de un japonés. Son dos desconocidos, pero lo que podría ser la fugaz aventura de una noche se convierte en un intenso idilio que hace que ella rememore un amor imposible vivido en Nevers (Francia) unos años antes (A las 20, en Cine Lumiére, con entrada gratuita.)

