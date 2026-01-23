Omitir para ir al contenido principal
Sasha encabeza el festival boutique de música electrónica

Walüng prepara su edición 2026 en San Martín de los Andes

El viernes 30 y el sábado 31, la séptima edición del encuentro propondrá la experiencia de bailar en un contexto natural inusual.

Sasha Sasha (Gentileza -)

Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore

Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Las renuncias avanzan en el gabinete libertario

Por Melisa Molina

La tragedia causó 45 muertos

El informe preliminar sobre el accidente de tren en España apunta a una fractura del carril

Javier Milei-24/10/2025

Sumando millas

Milei retoma su gira política y desembarca en Mar del Plata

La nueva serie "Belleza perfecta" plantea la moralidad detrás de la obsesión con la perfección estética

Ashton Kutcher se transforma en villano en la serie de Ryan Murphy “Belleza perfecta”

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Davos (Switzerland), 22/01/2026.- A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with US President Donald Trump (R) during their meeting on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia

Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump

Javier Milei-24/10/2025

Sumando millas

Milei retoma su gira política y desembarca en Mar del Plata

Aseguran que debilita el reclamo por Malvinas

“Error político y diplomático”: Tierra del Fuego cuestionó la adhesión al Consejo de la Paz junto a Kosovo

Comedores populares-19/04/2025

Desastre

Por Adriana Clemente
Paulo Starc -17/01/2025

Caputo apuró su salida

Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera

frabrica metalurgica-03/02/2025

La actividad industrial cayó 3,5% y los salarios perdieron contra la inflación

Industria y salarios sin repunte

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 2: El ingeniero Carlos Casares, ex subsecretario de Hidrocarburos en la época de Mauricio Macri, fue confirmado como el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Foto NA

Cinco funcionarios dejaron el cargo en las últimas horas

Renunció el titular de Enargas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de enero de 2026

FOTO SANDRA CARTASSO gondola supermercado

Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor

El poder de compra en caída libre

Por Mara Pedrazzoli

Todavía se desconoce su identidad

El hombre que encontraron muerto en un contenedor era cartonero

Se aceleran los tiempos del trámite

La Ciudad emite títulos secundarios en formato digital

El quinto caso en dos meses

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino, esta vez en Salta

“Está fuerte y con el ánimo bien arriba”

Pablo Grillo dio un nuevo paso en su recuperación: la señal que renueva el ánimo de su familia

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento

Racing hace su estreno ante Gimnasia en el Bosque platense.

Torneo Apertura: River debuta ante Barracas en busca de cambiar su imagen

Gustavo Costas, Racing-29/09/2024

Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo

Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura

Argentina’s Francisco Cerundolo hits a return to China's Zhang Zhizhen during their men's singles match on day one of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 18, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Con esta victoria avanzó a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada

Cerúndolo sorprende a Rublev y brilla rumbo a los octavos del Abierto de Australia

Así es el Alpine A526, el nuevo auto de Franco Colapinto