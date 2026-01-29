Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
Salarios que no alcanzan y seguridad en jaque
En febrero vuelven las medidas de fuerza al Aeropuerto de Ezeiza
No hubo acuerdo entre los trabajadores de seguridad aeroportuaria y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Hay controladores aéreos que emigran o hacen Uber en vez de dormir.
29 de enero de 2026 - 20:00
Los controladores aéreos en Ezeiza.
(ARCHIVO )
Juampy Juárez Trío
Suena el jazz en Funes
Debate en torno al nuevo Bond: Aaron Taylor-Johnson entre los favoritos pese a limitaciones
Jennifer Grey regresa al cine como Baby en la secuela oficial de “Dirty Dancing”, tras casi 40 años
Jennifer Grey regresa como Baby en la esperada secuela de “Dirty Dancing”
Por decreto
Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”
Los números de natalidad y su relación con la matrícula
Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas
Por
Santiago Brunetto
Los síntomas del malestar actual
El psicoanálisis en la sociedad neoliberal
Por
Estela Maidac
Acerca de las críticas a los postulados freudianos
El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte
Por
Silvia Ons
El País
Para combatir los incendios
Poco y tarde: finalmente, el Gobierno envió fondos a entidades de Bomberos Voluntarios
Tenía 59 años
Murió Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados
Los que pagan el ajuste
Los jubilados siguen con el bono de hace dos años
Economía
Nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur
El Gobierno quita subsidios a la luz: ¿cuánto se pagará en la próxima factura?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026
El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída
Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025
Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables
Combate contra Bulford por YPF
Por
Juan Garriga
Sociedad
Científicos hallaron una colección de 2.600 herramientas sofisticadas
El “made in China” tiene 160 mil años de historia
Por
Pablo Esteban
“Descansa en paz”
La despedida de los familiares de Narela Barreto
Trabajaba como camarera
Quién era Narela Barreto, la joven argentina que apareció muerta en Los Ángeles
Inteligencia artificial aplicada al estudio de los genes
Una tecnología clave para entender la genética
Deportes
Renzo Olivo recibió un wild card para jugar el cuadro principal
El último tenista argentino campeón del mundo jugará el Rosario Challenger
Por
Pablo Amalfitano
Colapinto habló tras las pruebas que de su Alpine A526 en Montmeló
“El auto se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”
Este viernes se juegan las semifinales del cuadro masculino
Sabalenka y Rybakina, finalistas en Australia
Muy floja producción del Xeneize en La Plata
Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1