Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Fauna autóctona en vivo
Nuevo streaming del Conicet: ahora observa a los pingüinos de Magallanes
Se trata de una transmisión científica abierta y gratuita. Se realiza en Chubut, dentro del Parque Provincial Patagonia Azul. Sigue en vivo la temporada reproductiva de la especie.
29 de enero de 2026 - 15:28
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
Juampy Juárez Trío
Suena el jazz en Funes
Terrorismo de Estado en Estados Unidos
Por
Joe Goldman
El filoso editorial del periodista
Víctor Hugo: “¿Cuál es la reforma que necesitan los que igual te echan como un perro?”
Fauna autóctona en vivo
Nuevo streaming del Conicet: ahora observa a los pingüinos de Magallanes
Exclusivo para
Por decreto
Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”
Los números de natalidad y su relación con la matrícula
Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas
Por
Santiago Brunetto
Los síntomas del malestar actual
El psicoanálisis en la sociedad neoliberal
Por
Estela Maidac
Acerca de las críticas a los postulados freudianos
El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte
Por
Silvia Ons
El País
Tenía 59 años
Murió Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados
Los que pagan el ajuste
Los jubilados siguen con el bono de hace dos años
Por decreto
Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”
La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical
Bullrich baila la danza de la negociación
Por
Paula Marussich
Economía
Nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur
El Gobierno quita subsidios a la luz: ¿cuánto se pagará en la próxima factura?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026
El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída
Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025
Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables
Combate contra Bulford por YPF
Por
Juan Garriga
Sociedad
Fauna autóctona en vivo
Nuevo streaming del Conicet: ahora observa a los pingüinos de Magallanes
Este jueves se realiza el velorio
Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat
El padre de la víctima viajó a Estados Unidos
Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
En Córdoba
Un turista de Buenos Aires fue encontrado muerto a bordo de un kayak en el Lago los Molinos
Deportes
La escudería francesa no salió a la pista en el Día 4 del shakedown de la Fórmula 1
Alpine no salió a la pista en Montmeló
Sabalenka y Rybakina, finalistas en Australia
Muy floja producción del Xeneize en La Plata
Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1
Las intenciones están y las conversaciones también
Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores