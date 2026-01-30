Omitir para ir al contenido principal
Ocupará el cargo de su antecesor Guillermo Francos, que igual seguirá formando parte del directorio

Manuel Adorni ahora también es director de YPF

El Jefe de Gabinete dijo que no cobrará los honorarios.

Últimas Noticias

Lo digo en mi español rioplatense

Por Cristian Rodríguez

La política del grotesco de Milei sin propuesta

Incendiados 

Por Luis Bruschtein

Jornada en repudio al accionar de los agentes migratorios

Estados Unidos: miles de personas marcharon contra las redadas migratorias

Cuando el Estado se retira, los más perjudicados son los niños

Alerta por el crecimiento de la mortalidad infantil

Por Pablo Esteban

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

El canciller Pablo Quirno recomendó "no viajar a la isla"

Milei acompaña el nuevo castigo de Trump a Cuba

El folklore como campo de batalla política

Por Cristian Vitale

Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno

Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto

El País

Bajo la órbita de Luis Caputo

Javier Milei nombró al hijo del represor Luis Patti como funcionario de la CNRT

Las llamas avanzan y los recursos no aparecen

El dinero para el Manejo del Fuego existe, pero no llega a la Patagonia

Por Natalia López Gómez

Economía

Nueva intervención en el esquema de actualización

Impuesto a la nafta, postergado

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación

Febrero, un carnaval de aumentos

Sociedad

En la cárcel de Bower

La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones

Pidió que el Gobierno aplique la ley

Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad

Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional

Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo

Deportes

Gobernó entre 1989 y 1997 y consiguió nueve títulos

Murió Alfredo Davicce, histórico expresidente de River

El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9

Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata

Por Jorge Dominico

Ensayo sobre la ceguera de la FIFA

Por Gustavo Veiga

En busca de su primera victoria y ante su gente

Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo