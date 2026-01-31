!Ayuda¡ Linda y Bradley, dos compañeros de trabajo abandonados en una isla desierta tras ser los únicos supervivientes de un accidente aéreo. En la isla, deben superar sus rencores del pasado y trabajar juntos para sobrevivir. Con Rachel McAdams y Dylan O’Brien. Dir. Sam Raimi Cines del Centro, Las Tipas, Hoyts, Cinépolis y Showcase.