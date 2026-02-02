Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Ocurrió en la avenida Cantilo

Un peligroso choque de camiones con propanol inflamable

El accidente incluyó a dos grandes vehículos y un auto común.

Los peligrosos tambores de propanol. (noticias argenti)

Últimas Noticias

Por la caída de ventas y la crisis cerró una emblemática pyme de El Jagüel

Bajar la persiana, 30 años después

Las polémicas que rodean la salida de Lavagna del Indec

Los datos oficiales, en duda

Por Juan Garriga

Agenda de mano dura y respaldo de Bukele tras su victoria en primera vuelta

Costa Rica: Laura Fernández gana en primera vuelta y profundiza el giro a la derecha

El jefe del bloque amarillo en el senado bonaerense ya piensa en el futuro del partido

Pablo Petrecca: “Es importante poder discutir una renovación en el PRO”

Por María Belén Robledo

Exclusivo para

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Los alcances y los riesgos de la IA según en papa León XIV

Por Washington Uranga

Saldó millonarias deudas personales en 18 días

Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción

"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo

Caputo niega la deuda y minimiza la crisis

Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva

Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos

Por Gustavo Veiga

El País

De "Open to work" a director del INDEC

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna

Saldó millonarias deudas personales en 18 días

Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción

A 50 años del golpe, un ataque a la memoria, la verdad y la justicia

La ofensiva del Ministerio de Defensa contra los juicios de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo

Caputo niega la deuda y minimiza la crisis

Economía

Las polémicas que rodean la salida de Lavagna del Indec

Los datos oficiales, en duda

Por Juan Garriga

Consumo sin fronteras

El fenómeno de las compras de argentinos al exterior por la apertura de exportaciones llegó al Financial Times

El cambio que aceleró su salida

Inflación, pobreza y salarios informales: las polémicas que marcaron la gestión de Lavagna en el INDEC

Por Vardan Bleyan

Estaba prevista para este martes

A pesar del flamante anuncio, Caputo adelantó que se postergará la nueva medición de la inflación

Sociedad

Ocurrió en la avenida Cantilo

Un peligroso choque de camiones con propanol inflamable

Chubut sigue sufriendo y ahora Santa Cruz está en emergencia ígnea

Un fuego sigue lejos de extinguirse

Se prohibió todo negocio hasta que no se termine el juicio por la muerte del astro

Un nuevo round en la pelea por la marca Maradona

Cincuenta evacuados y la avenida Santa Fe cerrada

Incendio en un edificio de Palermo

Deportes

El Lobo se hace fuerte en el Bosque

Con dos goles en dos minutos, Gimnasia volvió a ganar

Este martes a la noche

Arranca la fase previa de la Copa Libertadores: ¿cuándo se sortean los grupos?

El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open

Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires

Los partidos del martes

Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros