Música. Nina Suárez presenta El Lado Oscuro en Refi

Canciones con un hilo sentimental

El nuevo disco de la guitarrista presenta un sonido elaborado y contundente, con letras que narran lo que miran por dentro.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Nina Suarez
Nina Suárez está expectante por la actuación en Rosario, ciudad de su abuelo materno. (Gentileza -)

