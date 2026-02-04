Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad

Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein

Casey Wasserman quedó en el centro de la polémica luego de la publicación de mails de 2003 con la exsocia del delincuente sexual.

Casey Wasserman
(FREDERIC J. BROWN/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Una pieza clave del equipo de Costas

Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad

Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein

Exclusivo para

Duras críticas a los gobernadores

“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral

Más tensión migratoria

EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

El País

Habrá servicio este jueves

Se levanta el paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria

Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada

Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral

Por Melisa Molina

Detuvieron al Padre Paco y a personas con discapacidad

Otro miércoles de represión en el Congreso: detenciones, gases y palos

Duras críticas a los gobernadores

“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados

Operativo embarcaciones de lujo

Sociedad

Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad

Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein

Después del show con Javier Milei

Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas

Por el aumento de temperaturas

Ataque de palometas en Entre Ríos dejó más de 40 personas heridas

Un pozo de 12 metros de profundidad

Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla

Deportes

Una pieza clave del equipo de Costas

Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?

Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva

Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”

Por Marcos González Cezer

El Changuito no completó el entrenamiento

Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca

¿La Pulga vuelve a la Argentina?

El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi