Omitir para ir al contenido principal
PortadaSoy

Se acaba de estrenar la última temporada

Por qué “Queer Eye” sigue siendo el reality más emotivo de Netflix

La serie LGBTQ+ está cumpliendo diez temporadas en Netflix y la última se acaba de estrenar.

Laura Haimovichi
Por Laura Haimovichi
Queer eye (archivo )

Últimas Noticias

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Tras su condena por el intento de golpe

La Fiscalía militar pide la expulsión de Jair Bolsonaro del Ejército

En medio de los roces con Claudia Sheinbaum

Otra provocación de Trump: conmemoró la “victoria legendaria” en la guerra con México y elogió la Doctrina Monroe

Exclusivo para

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

“Una señal de intromisión política”

El presidente de EE.UU. recibió a su par colombiano tras meses de tensiones

Trump baja los decibeles y dice que se llevó “muy bien” con Petro

Economistas critican el manejo del Indec

Preocupación por las estadísticas públicas

El País

Arrepentidos que no eran tales; cuadernos quemados, reaparecidos y alterados

“La causa de los Cuadernos es nula, de nulidad absoluta”

Por Raúl Kollmann

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

“Una señal de intromisión política”

Patricia Bullrich se reunió con bloques aliados

“Tenemos los votos”: El oficialismo confía en aprobar la reforma laboral, aunque mantiene en secreto sus modificaciones

Por Eva Moreira

Economía

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados

Operativo embarcaciones de lujo

Economistas critican el manejo del Indec

Preocupación por las estadísticas públicas

Sociedad

¿Lluvias por la tarde?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de febrero

Protección de la infancia en la era digital

España propone prohibir redes sociales a menores de 16 años

Algoritmos, discursos de odio y control estatal bajo la lupa

La Justicia francesa allanó la sede de X en París

Deportes

El Malevo cerró un acuerdo con San Lorenzo para alquilarle el estadio

En la Sudamericana, Riestra hará de local en el Nuevo Gasómetro

El delantero de la Sexta, al Napoli

Boca pierde a un juvenil por la patria potestad

La World Rugby confirmó días y horarios de los partidos de la próxima Copa del Mundo

Los Pumas ya conocen el fixture del Mundial Australia 2027

El talentoso volante de la Selección tendrá dos meses de recuperación

Selección: Lo Celso, lesionado, no llegaría a la Finalíssima con España