Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de sostener el IPC viejo

“Una señal de intromisión política”

En un comunicado dijeron que son decisiones que deben ser “exclusivamente profesionales y científicas”.

Protesta de trabajadores del INDEC
Una de las tantas protestas de trabajadores del Indec. (prensa indec)

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

El tren Rosario-Retiro perdió más de cien mil pasajeros en dos años

La política ferroviaria cancelatoria de Milei

Por Ignacio Cagliero

Un análisis sobre cómo incide el ajuste previsional de Milei en la provincia

Cuánto pega en Santa Fe el ajuste a jubilados

Más de 200 mil visitantes durante el mes de enero

Los turistas que llegaron a la provincia

Ola de frío récord en la isla

Cuba registró la temperatura más baja en su historia: 0 grados

El Gobierno no registra ciertos gastos para crear "ilusión fiscal"

La deuda pública no cayó y el déficit existe

Por Mara Pedrazzoli

Después de la lluvia

Siguen los incendios de Puerto Patriada y Los Alerces

Buscan detener el traslado de la pieza al regimiento de Granaderos

Habló una de las herederas del sable corvo: “No explican qué van a hacer con él”

Patricia Bullrich se reunió con bloques aliados

“Tenemos los votos”: El oficialismo confía en aprobar la reforma laboral, aunque mantiene en secreto sus modificaciones

Por Eva Moreira

A la espera de la reforma laboral de Milei

Newsan despidió a 45 trabajadores y suspendió a otros 70

Versiones cruzadas con Llaryora y Pullaro por reuniones que no se concretaron

Cortocircuitos entre la CGT y los gobernadores por la reforma laboral

Por Gregorio Tatian

Economía

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Manoseos hoy, conflictos mañana

Por Raúl Dellatorre

El riesgo país subió y perforó la barrera de 500 puntos

Acciones argentinas en caída libre

Economistas critican el manejo del Indec

Preocupación por las estadísticas públicas

Sociedad

Anibal Lotocki fue imputado por homicidio simple

Caso Silvina Luna: ampliarán la pericia médica a pedido de la querella

Fue a la salida de un boliche y lo tiraron a una zanja con los hombros dislocados

Tucumán: 20 rugbiers en patota atacaron a un joven

Incidente en el subte

Linea E: hubo problemas en la formación y los pasajeros comenzaron a caminar por las vias

Medidas judiciales en Río de Janeiro

Piden la prisión preventiva para la abogada argentina detenida por insultos racistas

Deportes

Clima tenso en el Florencio Sola

Torneo Apertura: en medio de su crisis, Banfield encontró la victoria

Es finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra

Arsenal eliminó al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho

El delantero de la Sexta, al Napoli

Boca pierde a un juvenil por la patria potestad

Este miércoles

Copa Argentina: juegan Talleres-Argentino de Merlo y Platense-Argentino de Monte Maíz