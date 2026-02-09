Omitir para ir al contenido principal
Recaudación en debate y tensión fiscal

La recaudación provincial cayó en 2025 y pone en duda el optimismo oficial

Un informe de Politikon Chaco ubica a Salta entre las provincias con peor desempeño recaudatorio en 2025, con una caída real del 7,2%. El dato contrasta con el optimismo del gobierno salteño.

Maira López
Por Maira López
Gustavo Sáenz (Prensa -)

