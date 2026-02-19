Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
En Córdoba y Comodoro Rivadavia
El Indio Solari y Los Fundamentalistas anunciaron dos nuevos shows
19 de febrero de 2026 - 1:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La banda del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, confirmó su regreso a los escenarios, con dos shows en el interior del país.
Temas en esta nota:
Indio Solari
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Últimas Noticias
La sesión será este jueves en Diputados
Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen
Por
Eva Moreira
En Córdoba y Comodoro Rivadavia
El Indio Solari y Los Fundamentalistas anunciaron dos nuevos shows
Comunicado y advertencia de Capital Humano
El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro general
El menor de los hermanos superó al alemán Hanfmann
Juan Manuel Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Río Open
Exclusivo para
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
El Gobierno enviaría su propio proyecto
Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta
Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata
La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein
El empresario detrás de Fate y Aluar
Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla
El País
Comunicado y advertencia de Capital Humano
El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro general
Comunicados de Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi
Más de 350 vuelos cancelados por el paro general
El gobernador Ignacio Torres pierde diputados
Se quebró el bloque oficialista en la Legislatura de Chubut
Las teorías conspirativas de la Casa Rosada
El Gobierno responsabilizó al dueño de FATE y a los sindicatos por el cierre de la empresa
Economía
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años
La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento
El mayorista cotizó a 1404, con una suba de 0,7% sobre el viernes
El dólar retomó la expectativa alcista
Sociedad
Tensión en la fábrica
Ordenaron el desalojo de la fábrica de Fate
Acusaciones contra el doble femicida
Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil
Citaron a la mamá del nene a declarar
Bastián Jerez fue operado por novena vez
En pleno San Nicolás
Evacuaron el Teatro Cervantes por presuntas vibraciones y temblores
Deportes
El menor de los hermanos superó al alemán Hanfmann
Juan Manuel Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Río Open
El delantero ítalo-alemán que podría jugar para Argentina
Champions League: ni Julián ni Lautaro, la figura fue un tal Nicolò Tresoldi
El torneo se reanuda este jueves con ocho partidos
Se disputan los 16avos. de final de la Europa League
El partido se podrá jugar a pesar de la medida de furza
Lanús recibe a Flamengo por la primera final de la Recopa