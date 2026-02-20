Omitir para ir al contenido principal
Debates a 50 años del golpe

Valentina Salvi: “El negacionismo es una categoría política que no alcanza para explicar el fenómeno que vivimos”

La socióloga sostiene que el oficialismo aggiornó discursos predemocráticos que rompen con la lógica del Nunca Más.

Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
Valentina Salvi Foto: Sandra Cartasso
Valentina Salvi Valentina Salvi Foto: Sandra Cartasso (Sandra Cartasso/Sandra Cartasso)

Están fuera de peligro

Explotó un paquete sospechoso en un edificio de Gendarmería: tres efectivos resultaron heridos

Lo definió la CTERA en un congreso

﻿Docentes contra Milei: por un paro, no empiezan las clases el 2 de marzo en la Provincia

Misoginia y racismo extremo en formas de gobierno actuales

¿Cuál es la relación entre los agentes de ICE y los INCELS que llevaron a las derechas al poder?

Por Camila Alfie

Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística

El FMI mira para otro lado con el caso INDEC

Irán realiza maniobras navales con Rusia en el golfo de Omán

Trump y Netanyahu aumentan la presión sobre Irán

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

Votaron a favor o facilitaron el quórum

Uno por uno, los diputados peronistas que permitieron la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados

Por Vardan Bleyan

Página/12 hace memoria

Pecados y delitos

Por Horacio Verbitsky

Un pequeño cambio y decenas de ataques a los trabajadores

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto tras pasar por Diputados y volver al Senado

Economía

No se confirmó el bono extraordinario

El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados: de cuánto será el haber mínimo en marzo

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 20 de febrero de 2026

Polémica por los datos de precios y de declaración de ingresos de la EPH

Distribución del ingreso estable, en medio de las críticas al Indec

Por Mara Pedrazzoli

Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística

El FMI mira para otro lado con el caso INDEC

Sociedad

Están fuera de peligro

Explotó un paquete sospechoso en un edificio de Gendarmería: tres efectivos resultaron heridos

En Berazategui

Brutal pelea entre un motociclista y el conductor de un auto: un muerto

El accidente involucró a siete vehículos

Violento choque en Quilmes: una camioneta terminó arriba de dos autos

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero

Deportes

Messi y los vuelos de la muerte

Por José Luis Lanao

La fecha interzonal continúa este sábado con cinco partidos

Duelo de diablos en Mendoza

Cuándo será su regreso

Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez: ¿Llega a la Finalissima?

Por la fecha 6 del Apertura

Boca y Racing juegan en la Bombonera con Úbeda bajo la lupa: posibles titulares de esta noche