Portada
Deportes
Reflexión sobre la épica coronación granate en Río de Janeiro
Lanús, su Maracanazo y la hora de los depredadores
El club del Sur del Gran Buenos Aires venció al poderoso Flamengo y celebró la Recopa en un partido inolvidable.
Por
Gustavo Veiga
27 de febrero de 2026 - 21:20
El festejo de Lanús, con su trofeo de la Recopa Sudamericana
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Fútbol
Lanús
Recopa Sudamericana
Flamengo
