MacBook Neo: Apple lanza la laptop más barata de su historia y apunta al reinado del precio-calidad
Con un precio inicial de 599 dólares, pantalla Liquid Retina y el chip de un celular, el nuevo modelo busca seducir a estudiantes, usuarios de iPhone y millones de personas que hasta ahora miraban el ecosistema de la manzana desde lejos. Pero detrás del precio “accesible” también aparece una jugada estratégica: disputar el terreno que durante décadas dominaron las laptops con Windows. ¿Tiembla Microsoft?