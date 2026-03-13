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Buenos Aires|12
El mandatario bonaerense arremetió contra el modelo libertario
Kicillof: “Todos los países están viendo cómo cuidan a la gente y Milei está viendo cómo cuida a cinco amigos que tiene”
El gobernador dijo que Milei es “muy mal economista” y que muchos de sus pares acompañaron reformas por “aprietes” económicos. Su opinión sobre el escándalo de los viajes de Manuel Adorni.
Por
Andres Miquel
13 de marzo de 2026 - 22:42
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Kicillof marca distancias con el modelo nacional de Javier Milei
(Prensa gobierno)
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