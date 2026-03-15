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A pesar del "disciplinamiento", la inflación no afloja
Modelo importador 4.0
Sin trabajo, dado que no hay producción local que lo requiera, no se puede comprar, ni lo barato, ni lo caro.
Por
Carlos Heller
15 de marzo de 2026 - 3:57
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El año pasado se verificó un récord de importaciones de bienes finales.
(LUIS ROBAYO/AFP)
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