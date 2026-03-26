El vaticinio de Trump antes de la declaración de Nicolás Maduro en Nueva York

Tensión entre manifestantes divididos antes de audiencia de Maduro: "Yo sí soy venezolano"

AME7725. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26/03/2026.- Personas sostienen carteles durante una manifestación este jueves, frente a la corte federal de Nueva York (EE.UU.). Dos grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos y momentos de tensión ante la corte federal de Nueva York, horas antes de que el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparezcan de nuevo ante la justicia estadounidense, para manifestarse a favor y en contra de la detención del líder venezolano. EFE/ Ángel Colmenares

(Ángel Colmenares/EFE)