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PortadaRadio 750

Un fallo al corazón de la reforma laboral

Mariano Recalde: “Milei va en contra del mundo”

El senador nacional del bloque Justicialista destacó el fallo de la Justicia laboral que frenó la reforma laboral sancionada por el Congreso.

Mariano Recalde
Mariano Recalde (Guido Piotrkowski)

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