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PortadaRadio 750

La curiosa campaña de estatales para denunciar la corrupción

El escándalo de los créditos vip del Nación: “Están desesperados por hacer guita con el Estado”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsará esta semana una campaña de solicitud masiva de créditos hipotecarios en el Banco Nación.

Banco Nacion
(LUIS ROBAYO/AFP)

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“Vayan y saquen”: Caputo defiende los créditos VIP a funcionarios

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