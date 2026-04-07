Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Taty Almeida y Pérez Esquivel, entre los firmantes

Personalidades de la vida pública se manifestaron en contra de la guerra

Israeli airstrike hit near Lebanon's largest public hospital in Beirut BEIRUT (Lebanon), 06/04/2026.- A woman watches as a bulldozer clears the rubble of destroyed buildings following an Israeli trike near the Rafik Hariri University Hospital (RHUH), in the Jnah District of Beirut, Lebanon, 06 April 2026. At least 04 people were killed and more than 35 others injured after an Israeli airstrike hit near Lebanon's largest public hospital in southern Beirut, the Lebanese Ministry of Health said. According to the Lebanese Ministry of Public Health, at least 1,470 people have been killed and more than 4,460 others injured in Israeli airstrikes across Beirut's southern suburbs and villages in southern Lebanon since the start of renewed hostilities. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH (WAEL HAMZEH/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Taty Almeida y Pérez Esquivel, entre los firmantes

Personalidades de la vida pública se manifestaron en contra de la guerra

Contra la eliminación del ex Potenciar Trabajo

Jornada de marchas y cortes de calle en todo el país contra el ajuste de Javier Milei

En medio del ajuste que promueve Nación

Fernando Espinoza: “El país va a salir adelante con más educación y generación de trabajo”

Le dieron prisión domicilaria

Neuquén: un hombre intentó matar a su ex pareja, pero no irá a la cárcel por falta de lugar

Exclusivo para

Mientras Milei recibía a Kast

Los abogados del chileno Apablaza se presentaron ante la ONU para frenar su extradición

El desafío de pagar un alquiler y llegar a fin de mes

Los precios de los alquileres meten presión

El ingreso per cápita de la mediana se ubicó en $450.000

Trece veces más desigualdad

Con Trump, la cifra de menores detenidos por agentes migratorios se multiplicó por diez

Denuncian “condiciones inhumanas” en el Centro de Detención Familiar de Dilley, en Texas

El País

Taty Almeida y Pérez Esquivel, entre los firmantes

Personalidades de la vida pública se manifestaron en contra de la guerra

Contra la eliminación del ex Potenciar Trabajo

Jornada de marchas y cortes de calle en todo el país contra el ajuste de Javier Milei

Luego de las declaraciones de Milei

“Argentina no es parte beligerante”: diputados presentaron un proyecto para declarar la neutralidad en la guerra de Irán

Pidieron su declaración indagatoria

Causa $LIBRA: para la querella, Adorni tuvo un rol clave como “legitimador” de los estafadores

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 7 de abril de 2026

Energía

Ofertas para importar GNL

El derrumbe de las exportaciones agrava el cuadro sectorial

Se complica la situación de la industria fundidora

El desafío de pagar un alquiler y llegar a fin de mes

Los precios de los alquileres meten presión

Sociedad

Le dieron prisión domicilaria

Neuquén: un hombre intentó matar a su ex pareja, pero no irá a la cárcel por falta de lugar

Problemas para viajar

Colectivos funcionan con menos frecuencia en el AMBA: demoras y complicaciones para los usuarios

Hasta cuándo llueve

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 7 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de abril

Deportes

La pasión argentina, entre figuritas, cábalas, prodes y promesas

¿Y ahora nos volvimos a ilusionar?: Por qué el espíritu mundialista aún está dormido

Por Jorgelina Rocca

Otro duelo copero entre Argentina y Brasil

Por Daniel Guiñazú

Desde 2009 que no se conseguía una cifra similar en el escalafón de la ATP

Una sonrisa en el ranking: hay 10 argentinos en el Top 100

El exarquero negó que la deuda sea suya

Un restaurant denunció al “Mono” Navarro Montoya por una deuda de $10 millones: “Estuvo un año comiendo de arriba”