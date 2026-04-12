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El abogado del padre de Ángel López --el niño muerto con golpes en la cabeza-- apuntó contra la madre
“Lo asesinaron y se están cubriendo”
Luis López, el abogado del padre del chico, opina que carátula debería ser “homicidio agravado”.
13 de abril de 2026 - 1:44
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Angel Lopez, el niño fallecido.
(Noticias Argentinas)
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