El “Rey de La Salada” prendió las alarmas por la situación económica: “Esto termina en una explosión social”

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15 de abril de 2026 - 14:32
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Luis Caputo
Argentina's Minister of Economy Luis Caputo gestures as he arrives at the ruling party's La Libertad Avanza headquarters during the national midterm legislative election, in Buenos Aires on October 26, 2025. Argentines head to the polls for a midterm election that will determine whether President Javier Milei enters the second half of his term bolstered or diminished as economic troubles abound despite unprecedented US aid. (Photo by LUIS ROBAYO / AFP)
(LUIS ROBAYO/AFP)
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