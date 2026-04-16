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PortadaEl País

El Adorni gate complica la agenda libertaria en Diputados

La reforma política deberá seguir esperando

En LLA reconocen que no están los números para eliminar las PASO y buscarán voluntades para, al menos, volver a suspenderlas. Hay nuevos proyectos regresivos en carpeta.

Por Eva Moreira
BAIRES, FEBRERO 6: El diputado Martin Menem durante la sesión donde se trato la media sanción el proyecto de suspensión de las PASO
Martín Menem busca apoyo en los aliados para suspender las PASO en 2027. Martín Menem busca apoyo en los aliados para suspender las PASO en 2027. (Prensa Diputados)

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