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“¿Para qué sirven los contenidos públicos?”

Un jugoso debate sobre los medios públicos

Daniel Filmus, Bernarda Llorente, Rubén Stella, Jesica Tritten, Pablo Avelluto y Sergio Vainmann coincidieron en la importancia de aquello que el mileísmo arrasa.

Cristian Vitale
Por Cristian Vitale
"Este gobierno piensa una colonia, no un país", se dijo en la mesa. (guadalupe lombardo)

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