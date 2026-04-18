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Otra vez una obra pone en debate el desarrollo urbanístico de Rosario

Quieren hacer una torre donde hoy no se debe

El Ejecutivo impulsa una excepción para construir 11 pisos en un área protegida. La oposición del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, y las razones del oficialismo. El debate llega al Concejo.

Luis Bastús
Por Luis Bastús

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