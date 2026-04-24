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El País

Según un informe del Pentágono filtrado por Reuters

Estados Unidos podría revisar su histórico apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas

Se trataría de una represalia por la falta de respaldo del Reino Unido a los ataques contra Irán. La oficina del primer ministro británico afirmó hoy que el tema “no está en cuestión”.

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