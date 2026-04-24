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50 Años del Golpe

Se hicieron durante 15 años en el Conti, pero fueron censuradas

Políticas de memoria: El gobierno bonaerense retoma las jornadas que Milei quiso borrar

“Pese a las limitaciones derivadas de la política nacional hacia la provincia, existe la voluntad política de sostener y organizar este seminario”, explica el subsecretario Matías Moreno.

(Xinhua -)

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