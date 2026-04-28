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El médico obstetra que la atendió
Confirman que le practicaron un aborto legal a la niña santiagueña víctima de abuso
La nena y su mamá viajaron desde Santiago del Estero porque no podían acceder al aborto en su provincia, pese a tener la denuncia radicada. Hay dos denunciados que siguen prófugos.
28 de abril de 2026 - 17:43
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Clínica Santa María en la localidad bonaerense de Villa Ballester.
El nosocomio quedó bajo la mira judicial por una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y sustracción de menores.
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