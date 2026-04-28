Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

El médico obstetra que la atendió

Confirman que le practicaron un aborto legal a la niña santiagueña víctima de abuso

La nena y su mamá viajaron desde Santiago del Estero porque no podían acceder al aborto en su provincia, pese a tener la denuncia radicada. Hay dos denunciados que siguen prófugos.

Clínica Santa María en la localidad bonaerense de Villa Ballester. El nosocomio quedó bajo la mira judicial por una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y sustracción de menores. (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Sus obsesiones y su "rivalidad" con Froilán González

El recuerdo del hijo de Juan Manuel Fangio: “Me dio buenos consejos”

El médico obstetra que la atendió

Confirman que le practicaron un aborto legal a la niña santiagueña víctima de abuso

Pide un peritaje a las grabaciones

Spagnuolo sabe y no contesta sobre los audios de la corrupción

Se presenta en la 50° Feria del Libro

Lucía Solla Sobral: “Necesitamos poner el maltrato encima de la mesa”

Por Silvina Friera

Exclusivo para

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

Se puede ver en la plataforma Flow

“El resto bien”, la crisis adulta hecha comedia

Por Emanuel Respighi

El País

Pide un peritaje a las grabaciones

Spagnuolo sabe y no contesta sobre los audios de la corrupción

Reparto de dinero, designaciones irregulares y una firma falsificada en LLA Santa Cruz

La fiesta del sobre

Por Adolfo Ruiz
“Somos el mejor gobierno de la historia”, sentenció

La realidad alterada de Milei: dijo que hay récord de consumo, suba de salarios y crecimiento del empleo

Pidieron la indagatoria de Andrés Vázquez

El colmo de un titular del ARCA: lo acusan de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones

Por Irina Hauser

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de abril de 2026

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

Sociedad

El médico obstetra que la atendió

Confirman que le practicaron un aborto legal a la niña santiagueña víctima de abuso

Fallo inédito en Rosario

Una niña podrá viajar al exterior con su madre, sin la autorización de su progenitor

Salieron desde Villa Domínico

Buscan a dos hombres que salieron a pescar al Río de la Plata y desaparecieron

Sorpresa

Espectáculo en el cielo: un bólido iluminó la noche porteña y se hizo viral

Deportes

Boca jugará el sábado

AFA confirmó la programación de la última fecha: ¿qué clubes tienen chance de clasificar?

Clasificados, eliminados y los que luchan

Torneo Apertura: imperdibles de la última fecha, horarios de los partidos y qué se juega en cada uno

¿Llega a mitad de año?

Paulo Dybala se refirió a su futuro en Boca: “Sería bueno...”

A 44 días del inicio de la Copa

Mundial 2026: ¿Inglaterra tiene los peores DT del mundo?

Por Cristian Dellocchio