En lo que va del año la provincia intervino en 14 casos de padres antivacunas

vacunación infantil

Comenz la Campaa Nacional de Vacunacin contra el sarampin, rubola, paperas y poliomielitis 2022 con el objetivo de inmunizar a menores, de 13 meses a 4 aos inclusive con una dosis extra de la vacuna Triple Viral y antipoliomieltica inactivada. Fotgrafo Ponce Alfredo TELAM

(Télam -)