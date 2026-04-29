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El presidente de EE.UU. analiza la última propuesta iraní para levantar el bloqueo

Trump dice que Irán está en “estado de colapso” y quiere reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán respondió al mandatario republicano que el tránsito de buques por esa estratégica vía de crudo y mercancías “no será posible antes de alcanzar la paz”.

Por Guido Vassallo
(Foto de ARCHIVO) Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM EN X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/4/2026
Irán alerta ante China de que el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz "agravará" la situación en Oriente Próximo Un destructor de la Armada de EE.UU. desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz. (EUROPAPRESS/CENTCOM EN X)

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