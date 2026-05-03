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El número uno del mundo aplastó a Alexander Zverev y se consagró en el Masters 1000 español

Jannik Sinner, campeón en cuestion de minutos: la conquista de Madrid y la esperanza en pausa

El italiano necesitó menos de una hora para superar 6-1 y 6-2 al alemán alimentar la evidencia: como la inteligencia artificial, lo responde todo.

Por Pablo Amalfitano
Madrid Jannik Sinner, el nuevo campeón del Masters 1000 español. (Prensa -)

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